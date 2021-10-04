Son dakika: İran'da deprem: 5,4 şiddetinde salladı! | AFAD son depremler
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, İran'ın Dezful şehrinde saat 05,39'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'da deprem meydana geldi.
Dezful şehrini saat 05,39'da 5,4 büyüklüğünde sallayan deprem, yerin 35,10 kilometre derinliğinde oluştu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2021
Büyüklük : 5.4 (Mw)
Yer : Dezful (Iran)
Tarih-Saat : 04.10.2021, 05:39:40 TSİ
Enlem : 32.1970 N
Boylam : 48.4030 E
Derinlik : 35.10 km
Detay : https://t.co/tPGr2iXczu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER
2021.10.04 05:28:22 37.8918 26.9660 6.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.04 04:56:15 37.4898 30.3737 5.0 -.- 1.8 -.- AKYAYLA-(BURDUR) İlksel
2021.10.04 04:51:14 35.9697 28.9462 20.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.04 04:48:28 38.9805 42.0378 5.0 -.- 2.8 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2021.10.04 04:25:08 41.7532 25.5123 4.2 -.- 2.4 -.- BULGARISTAN İlksel
2021.10.04 03:05:29 36.4460 27.1683 4.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.04 02:59:51 36.3813 27.1928 6.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.04 02:49:48 35.1027 25.2228 7.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.04 02:27:48 36.5530 25.6640 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.04 02:25:24 35.0477 25.1810 8.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.04 01:51:58 35.1110 25.2995 11.5 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.04 01:41:13 35.0530 25.2110 5.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.04 01:39:45 35.1057 25.2185 12.3 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.04 01:30:00 35.1332 25.2200 12.2 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.04 01:28:59 40.3903 25.9423 4.2 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.04 00:52:54 40.4547 29.0290 5.4 -.- 2.0 -.- NARLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2021.10.04 00:21:54 35.2052 25.1610 5.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.04 00:21:00 35.2667 25.2577 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.04 00:10:10 35.2622 25.3312 9.0 -.- 3.0 2.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.04 00:08:09 40.6248 27.4640 17.3 -.- 2.2 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2021.10.04 00:06:30 35.0968 25.1750 15.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel