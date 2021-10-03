Mahkumlar polise ateş açtı | Ekvador'da cezaevlerindeki şiddet olayları arttı
Ekvador'un Guayaquil kentindeki bir hapishaneye kontrol amaçlı girmek isteyen polislere mahkumlar tarafından ateş açıldı. Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Guayas eyaletine bağlı Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevi'nde Los Lobos ve Los Choneros çeteleri arasında 29 Eylül’de çıkan çatışmada 118 kişi hayatını kaybetmesinin ardından cezaevlerindeki şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Guayaquil şehrindeki 1 No’lu Guayas Cezaevine kontrol amaçlı girmek isteyen polis memurlarına mahkumlar tarafından ateş açıldı. Polis ile mahkumlar arasında çıkan çatışmada herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, "Ekvador polisi olarak, 1 No'lu Guayas Cezaevine müdahalemiz sırasında mahkumlar tarafından kurşunlarla karşılandık. Bu eylemi hemen etkisiz hale getirdik. Şu anda cezaevinde kontrol ve düzen sağlandı" ifadeleri kullanıldı.
Silahlı saldırının ardından polise destek veren ordudan yapılan açıklamada ise, "Operasyonda güçlü bir askeri birlik, zırhlı nakliye araçları ve kıyı muharebe unsurları kullanıldı. Düzeni ve kontrolü yeniden sağlamak için Ekvador polisine destek verildi" denildi.
3 BİN 600 ASKER VE POLİS GÖREVLENDİRİLDİ
İçişleri Bakanı Alexandra Vela Quito dün gazetecilere verdiği demeçte, hükümetin ülke genelindeki cezaevlerinde güvenliğin sağlanması amacıyla 3 bin 600 asker ve polis görevlendirdiğini duyurmuştu.
Ulusal Cezaevi Servisi Başkanı Bolivar Garzon ise dün yaptığı açıklamada, cezaevlerindeki kalabalığın azaltılması için yaklaşık 2 bin kişiye af çıkarılmasının gündemde olduğunu belirtmiş, af konusunda yaşlı, kadın, engelli ve ölümcül hastalıkları olan mahkumlara öncelik vermeyi hedeflediklerini aktarmıştı.
EKVADOR'DA CEZAEVLERİNDE ŞİDDET
Ülkede şubat ayında patlak veren isyanda 79, Temmuz ayında patlak veren isyanda ise 22 kişi hayatını kaybetmişti. Ekvador'da 30 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip yaklaşık 60 cezaevi var, ancak şu anda yaklaşık bin 500 gardiyanın gözetiminde yaklaşık 39 bin mahkum bulunuyor. Uzmanlara göre hapishanelerin etkin kontrolünü sağlamak için 4 bin gardiyanın görevlendirilmesi gerekiyor. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso Ağustos ayında, hükümetin aşırı kalabalık hapishanelere karşı yeni koğuşlar inşa edileceğini ve güvenliği artırmak için daha fazla bütçe sağlayacağını ifade etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Alp Er Tunga öldü mü destanı nedir? Alp Er Tunga kimdir, mezarı nerede? Alp Er Tunga hakkında bilgiler
- YSK 48 şehre memur alımı ilanı yayınlandı! Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru ne zaman? Şartlar belli oldu!
- Ekim ayı kira zammı öncesi son dakika açıklaması! Kira zammı nasıl belirlenir? Ev kiraları neye göre artar?
- Eylül ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Milli maçlar ne zaman? Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hangi kanalda?
- Okul ara tatili ne zaman? 2021-2022 Kasım tatili ayın kaçında yapılacak? Ara tatil kaç gün sürecek?
- POMEM sonuçları için heyecan dorukta! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? PA duyurular!
- 15 bin öğretmen ataması ne zaman? 2021 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
- VGM burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 VGM ortaöğretim ve yükseköğrenim bursu ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Muğla'da deprem mi oldu? 2 Ekim AFAD son depremler açıklaması! Nerede deprem oldu?
- YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? 140 baraj puanı YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar...
- A101 2 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu: A101'de bu hafta sonu hangi ürünler indirimli? Sürpriz liste!