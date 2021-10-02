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Trump'tan Twitter hamlesi! Mahkemeye başvurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.10.2021
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Trump’tan Twitter hamlesi! Mahkemeye başvurdu

Son dakika haberleri... ABD eski başkanı Donald Trump'ın Twitter'in kapatılan hesabını açması için federal mahkemeye başvurduğu belirtildi. İşte detaylar...

ABD medyasında yer alan haberlerde, Trump'ın avukatlarının, Florida'daki federal mahkemede Twitter ve Üst Yöneticisi Jack Dorsey'e karşı ihtiyati tedbir davası açtığı ifade edildi.

Dava dilekçesinde, Twitter'ın Trump'ın hesabını Kongre üyelerinin zorlaması nedeniyle kapattığı savunularak, "Bu ülkede siyasi söylemi kontrol etmek için tarihte eşi görülmemiş ve demokratik tartışmaya yönelik son derece tehlikeli bir şekilde güç kullanıldı." ifadesine yer verildi.

Twitter'ın kapatma kurallarını seçici şekilde uyguladığı belirtilen dilekçede, buna örnek olarak Afganistan'daki Taliban yönetiminin aktif olarak kullandığı hesap gösterildi.

Sosyal medya platformları Twitter, Google'ın sahibi olduğu YouTube ve Facebook, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak'ta Kongre olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle kalıcı olarak askıya almıştı.

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