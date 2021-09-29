Son dakika | Japonya beşik gibi sallandı! Peş peşe depremler

Japonya açıklarında bugün arka arkaya depremler oldu. Kuril Adaları ve Japonya arasında kaydedilen 6.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 401 kilometre altında gerçekleşti.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, sarsıntı Pasifik Ateş Çemberi fay hattı üzerinde meydana geldi.

USGS ayrıca, Japon Denizi üzerinde 6.1 büyüklüğünde bir başka deprem olduğunu duyurdu.

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