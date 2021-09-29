Almanya'da seçimlere damga vuran skandal! Başörtülü kadına oy kullandırmadılar
Geçtiğimiz günlerde seçim heyecanı yaşayan Almanya'da skandal bir olay yaşandı. Oy kullanmak için sandık başına giden başörtülü bir kadının oy kullanma hakkı elinden alındı. Skandal karara gerekçe olarak ise kadının başörtüsü ile "Burka kanununu" ihlal etmesi gösterildi. Genç kadın, durumu ilgili makamlara şikayet ettikten sonra oyunu kullanabilirken, kentin belediye başkanı ise genç kadından özür dileyerek görüşme talebi iletti.
Almanya'da, Anayasa ile güvence altına alınmış inanç hürriyeti ve oy kullanma hakkı, pazar günü yapılan seçimlerde ortaya çıkan bir skandalla yara aldı.
Genç bir kadının, başörtülü olması gerekçesi ile oy kullanmasına izin verilmediği ortaya çıktı.
Olay, Köln yakınlarındaki Bergheim kasabasında yaşandı. Seçim görevlileri, 21 yaşındaki genç kadının başörtülü olduğu için oy kullanmasına izin vermedi.
Karara gerekçe olarak, kadının başörtüsü ile "Burka kanununu" ihlal etmesi gösterildi. Bunun üzerine genç kadın başörtüsünü çıkarmak istemedi ve seçim salonunu terk etti.
BELEDİYEYE ŞİKAYET ETTİLER
Arkadaşlarının Bergheim Belediyesine haber verilmesi sonrasında sorun aşıldı. Genç kadın ikinci kez geldiği seçim merkezinde oyunu kullanabildi.
Müslüman kadına, her şeyin bir "yanlış anlaşılma" olduğu, görevlilerin başörtüsü takma ile "burka yasağını" birbirine karıştırdıkları aktarıldı.
BELEDİYE BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ
Bu durumda olan başka başörtülü seçmenler olduğu belirtilirken, genç kadın Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu'na başvurdu. Kentin belediye başkanı da kendisinden özür diledi ve yüz yüze görüşmek isteğini iletti.
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