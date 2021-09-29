Almanya’da seçimlere damga vuran skandal! Başörtülü kadına oy kullandırmadılar

Almanya'da, Anayasa ile güvence altına alınmış inanç hürriyeti ve oy kullanma hakkı, pazar günü yapılan seçimlerde ortaya çıkan bir skandalla yara aldı.

Genç bir kadının, başörtülü olması gerekçesi ile oy kullanmasına izin verilmediği ortaya çıktı.

Olay, Köln yakınlarındaki Bergheim kasabasında yaşandı. Seçim görevlileri, 21 yaşındaki genç kadının başörtülü olduğu için oy kullanmasına izin vermedi.

Karara gerekçe olarak, kadının başörtüsü ile "Burka kanununu" ihlal etmesi gösterildi. Bunun üzerine genç kadın başörtüsünü çıkarmak istemedi ve seçim salonunu terk etti.