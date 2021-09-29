ABD'yi yasa boğan olay! Burnundan girip beynini yedi
Dünyanın en ölümcül canlısı amip bu kez de ABD'de bir can aldı. Teksas'ta parkta oynayan bir çocuğun burnundan girerek beynine giden amip ölüme neden oldu. İsyan eden aile ve bölge halkı yeme ve içme sularının da denetlenmediğini iddia etti.
ABD'de yaşanan olayda küçük çocuk oyun oynamak için gittiği parkta su sıçrama tahtasıyla da oynadı. Bu sırada burnundan beynine giden amip, küçük çocuğun ölümüne neden oldu. İşte korkunç olayın perde arkası.
ABD'de daha önce de birçok kişinin ölümüne sebep olan beyin yiyen amip, yeniden ortaya çıktı. Teksas'taki Arlington'daki Don Misenhimer Park'ına sürekli ailesiyle giden çocuk, su sıçrama tahtasında oynadığı sırada burnundan giren ve sonrasında beynini kemirmeye başlayan amip nedeniyle hayatını kaybetti.
İŞÇİLER DENETİM YAPMIYOR İDDİASI
Küçük çocuğun vefatının ardından bölgede iddialar peş peşe geldi. Çevre sakinleri, içme sularının işçiler tarafından yeteri kadar denetlenmediğini iddia ederken çocuğun ölüm sebebinin ihmal olduğunu vurguladı.
YETKİLİLER DE KABUL ETTİ
Bölge halkının iddialarını yetkililer de kabul etti. Olayla ilgili yayınlanan raporda, su denetimlerinde ihmalkarlıklar olduğu ve denetim yapılması gereken bazı günlerin boş geçildiği bilgisine yer verildi.
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