ABD’yi yasa boğan olay! Burnundan girip beynini yedi

ABD'de yaşanan olayda küçük çocuk oyun oynamak için gittiği parkta su sıçrama tahtasıyla da oynadı. Bu sırada burnundan beynine giden amip, küçük çocuğun ölümüne neden oldu. İşte korkunç olayın perde arkası.

ABD'de daha önce de birçok kişinin ölümüne sebep olan beyin yiyen amip, yeniden ortaya çıktı. Teksas'taki Arlington'daki Don Misenhimer Park'ına sürekli ailesiyle giden çocuk, su sıçrama tahtasında oynadığı sırada burnundan giren ve sonrasında beynini kemirmeye başlayan amip nedeniyle hayatını kaybetti.