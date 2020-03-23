52 milyar insanı öldüren Anofel'in hikayesi

52 milyar insanın ölümüne neden olan Anofel'in adı hiçbir tarih kitabında geçmiyor. Adı hiçbir yerde yok; tıp ve biyoloji kitapları hariç. Anofel bir sivrisinektir. Darius'un ordularını, Sicilya'yı fethe çıkan Yunan ordularını ve kendini ilah zanneden Nemrut'u da öldüren sivri sinekler, dünya tarihinin değişmesinde en büyük rol oynayan canlılardır. A Haber Anofel’in hikayesini hazırladı.