Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs haritasındaki son dakika gelişmesini duyurdu! Mavi il sayısı 10’a yükseldi! İstanbul Ankara ve İzmir’de koronavirüste son durum

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 341 bin 221 testte 25 bin 861 vaka tespit edildi. 228 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 875 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.



Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 341 bin 221 testte 25 bin 861 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 875 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.