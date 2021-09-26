Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs haritasındaki son dakika gelişmesini duyurdu! Mavi il sayısı 10'a yükseldi! İstanbul Ankara ve İzmir'de koronavirüste son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda risk haritasında mavi renkli illerin sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca "MAVİ İL sayımız İZMİR’LE 10’a çıktı. Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı İzmir’de artık %75’in üzerinde." ifadelerini kullandı. Peki hangi iller mavi renkte? Koronavirüs risk haritasında son durum ne? İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı sosyal medya paylaşımında mavi renkli illerin sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu.
İZMİR DE MAVİ KATEGORİDE
Bakan Koca yaptığı paylaşımda"Haritamız, toplum bağışıklığı hedefi için yeniden şekillenmeye devam ediyor. MAVİ İL sayımız İZMİR'LE 10'a çıktı. Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı İzmir'de artık %75'in üzerinde. Hepimizin lehine sonuçlar için, sıradaki 71 il, yarışalım!" ifadelerini kullandı.
YENİ SİSTEMDE HANGİ İLLER MAVİ RENKTE?
KIRKLARELİ
EDİRNE
AMASYA
ORDU
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 341 bin 221 testte 25 bin 861 vaka tespit edildi. 228 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 875 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 341 bin 221 testte 25 bin 861 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 875 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Annalena Baerbock kimdir? Almanya Başbakan adayı Annalena Baerbock kaç yaşında ve hangi partiden?
- Almanya Başbakanı Merkel kaç yaşında? Angela Merkel kaç yaşında, neden görevi bıraktı?
- Zirve yarışı kızıştı! 26 Eylül Süper Lig puan durumu | STSL 7. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları
- meb.gov.tr: 2021 İOKBS sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvuru 2021 nasıl yapılır? 15 bin öğretmen atama başvuru ve tercih ekranı!
- Ve beklenen tarih! Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımı ilanı, başvuru tarihi ve şartlar...
- Şans Topu sonuçları son dakika açıklandı - 26 Eylül MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
- İkinci el araba fiyatları için flaş açıklama! 2. el otomobil fiyatları düşecek mi? Fiyatların ileriki dönemde...
- MSB son durum: 27. Dönem POMEM bugün mü açıklanacak? 2021 polislik mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?
- Kabine Toplantısı ne zaman? Ekim ayında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Son durum...
- 18 yaş altı çocuklara emeklilik müjdesi! %25 devlet desteği sağlanıyor! Başvuru yapmak oldukça kolay
- Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2021 GS Göztepe maçı canlı yayın nasıl izlenir?