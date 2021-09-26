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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs haritasındaki son dakika gelişmesini duyurdu! Mavi il sayısı 10'a yükseldi! İstanbul Ankara ve İzmir'de koronavirüste son durum

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 26.09.2021 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs haritasındaki son dakika gelişmesini duyurdu! Mavi il sayısı 10’a yükseldi! İstanbul Ankara ve İzmir’de koronavirüste son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda risk haritasında mavi renkli illerin sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca "MAVİ İL sayımız İZMİR’LE 10’a çıktı. Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı İzmir’de artık %75’in üzerinde." ifadelerini kullandı. Peki hangi iller mavi renkte? Koronavirüs risk haritasında son durum ne? İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı sosyal medya paylaşımında mavi renkli illerin sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu.

İZMİR DE MAVİ KATEGORİDE

Bakan Koca yaptığı paylaşımda"Haritamız, toplum bağışıklığı hedefi için yeniden şekillenmeye devam ediyor. MAVİ İL sayımız İZMİR'LE 10'a çıktı. Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı İzmir'de artık %75'in üzerinde. Hepimizin lehine sonuçlar için, sıradaki 71 il, yarışalım!" ifadelerini kullandı.

YENİ SİSTEMDE HANGİ İLLER MAVİ RENKTE?

KIRKLARELİ

EDİRNE

ÇANAKKALE

BALIKESİR

İZMİR

MUĞLA

BURDUR

ESKİŞEHİR

AMASYA

ORDU

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 341 bin 221 testte 25 bin 861 vaka tespit edildi. 228 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 875 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 341 bin 221 testte 25 bin 861 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 875 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Koronavirüste son durum

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