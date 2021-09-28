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Son dakika | Dikkat çeken aşı ve PCR testi açıklaması: Kanuna aykırı değil

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 28.09.2021 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021
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Son dakika | Dikkat çeken aşı ve PCR testi açıklaması: Kanuna aykırı değil

Son dakika haberi...Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kovid-19'la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kovid-19'la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi.

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