Son dakika | Ege Denizi’nde 5,8 büyüklüğünde deprem! Kandilli-AFAD son depremler

Merkez üssü Girit'in güneyindeki Arvis bölgesi olan depremin tüm adada hissedildiği aktarıldı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise söz konusu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu.

ÇÖKEN BİNALARDA MAHSUR KALANLAR VAR

Yunan basınında yer alan haberlere göre, itfaiye birimlerine iki kişinin deprem nedeniyle çöken binaların altında mahsur kaldığına dair çağrı geldi.