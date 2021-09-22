SON DAKİKA: Libya’da darbeci Halife Hafter askeri görevlerini askıya aldı

2017: HAFTER, UZLAŞMAYI KABUL EDİYOR

BAE lobisince Batı başkentlerinde Libya'ya istikrar getirecek "güçlü lider" iddiasıyla pazarlanan Hafter, Libya'da nüfuz sahibi olmak isteyen Rusya, Fransa ve ABD gibi ülkeler için kullanışlı bir enstrüman oldu.

Siyasi geçiş sürecinin önündeki en önemli engellerden biri olan Hafter, baskılar sonucu 2017 yazında Fransa'nın başkenti Paris'te, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile kameralar karşısına geçti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle Paris yakınlarında bir araya gelen Hafter ve Serrac, ateşkes ilan edilmesi ve 2018'de seçimlerin yapılması konularında anlaşma sağlandığını bildirdi.

Ancak Hafter tarafı anlaşmanın hayata geçirilmesi için silahlarını bırakmadan başkente girme şartında diretince Libya'daki bu diyalog arayışı da sonuçsuz kaldı.

2019: HAFTER GÖZÜNÜ PETROL ZENGİNİ GÜNEY BÖLGELERİNE DİKTİ

Darbeci General Hafter, 15 Ocak 2019'da "Libya'nın toprak bütünlüğünü korumak için terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye karşı operasyon" gibi bahanelerle ülkenin petrol zengini güney kentlerine saldırı başlattı.

Hafter'in güney kentlerini ele geçirmesi sonrası, başkente yönelik saldırı endişesi arttı.