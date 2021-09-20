Rusya’daki Duma seçimlerinde kazanan belli oldu: Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya birinci çıktı

BÖLGELERDEKİ YÖNETİCİLERİN ÇOĞUNLUĞU DA BİRLEŞİK RUSYA'DAN

Çeçenistan, Dağıstan, Mordovya ve Tuva cumhuriyetlerinin de aralarında bulunduğu 12 federal bölgede başkan ve vali seçimi, 39 bölgede parlamento seçimi, 19 bölgede ara seçimler, 11 bölgenin idari merkezinin parlamento seçimleri ve 5 şehirde de yerel seçimler yapıldı.

12 federal bölgenin 3'ündeki başkan ve vali seçimleri parlamento tarafından seçilirken 9'undaki yöneticiler ise seçimlerle belirlendi. Buna göre, Birleşik Rusya Partisi 6 yerde kazanırken bir bölgede Komünist Parti adayı, bir bölgede Liberal Demokrat Parti adayı, bir bölgede de bağımsız aday kazandı.