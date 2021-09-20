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ABD’den Suriye’deki terör örgütü El Kaide liderine hava saldırısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.09.2021
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ABD’den Suriye’deki terör örgütü El Kaide liderine hava saldırısı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD’nin Suriye’de bulunan terör örgütü El Kaide liderine başarılı bir hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

ABD, Suriye'de terör örgütü El Kaide liderine başarılı bir hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, "ABD güçleri bugün Suriye'nin İdlib kenti yakınlarında üst düzey bir El Kaide liderine terörle mücadele saldırısı düzenledi. İlk işaretler hedeflediğimiz kişiyi vurduğumuz ve saldırı sonucunda sivil kayıp olmadığı yönünde" ifadelerini kullandı.

Kirby, hedef alınan teröristin kimliği hakkında bilgi vermedi.

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