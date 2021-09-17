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Son dakika: Fransa'dan Avustralya ve ABD'ye tepki: Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çekti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Son dakika: Fransa’dan Avustralya ve ABD’ye tepki: Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çekti

Son dakika... Fransa, Avustralya'nın kendisiyle denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı.

Fransa, Avustralya'nın kendisiyle denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı.

ABD, AVUSTRALYA VE İNGİLTERE ARASINDAKİ ANLAŞMA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yayımladıkları ortak bildiride, 3 ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı yeni bir güvenlik ortaklığının başlatıldığını açıklamıştı.

Ayrıca İngiltere, ABD ve Avustralya nükleer sırları birbiri ile paylaşacak.

Ortak bildiride, Avustralya Kraliyet Donanmasının nükleer enerjili denizaltılar edinmesini sağlamak için bu ülkenin destekleneceği belirtilmişti.

Çinden ABD, İngiltere ve Avustralyaya tepki! ÇİN'DEN ABD, İNGİLTERE VE AVUSTRALYA'YA TEPKİ!
Çinden ABD, İngiltere ve Avustralyaya tepki!

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