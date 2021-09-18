Polonya’da Bilim Kurulu Kovid-19 aşısının 3. dozu onaylandı

AŞIYA İLGİ AZ

Son 24 saatte 797 vaka tespit edilen ülkede 14 kişi daha salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Pandeminin başından bu yana kaydedilen vaka sayısı 2 milyon 897 bin 395'e ulaşırken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 75 bin 487 oldu.





Bugüne kadar 19 milyon 219 bin 358 kişinin aşılandığı 38 milyona yakın nüfuslu Polonya'da hükümet, vatandaşların aşıya ilgisizliği nedeniyle milyonlarca aşıyı aralarında Avustralya, Norveç, İspanya, Portekiz'in de bulunduğu çok sayıda ülkeye sattı.