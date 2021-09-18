Polonya'da Bilim Kurulu Kovid-19 aşısının 3. dozu onaylandı
Polonya'da Bilim Kurulu, korona virüs (Covid-19) aşısının 3. dozu için onay verirken, 3. dozun sağlık çalışanları, yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlara uygulanacağı duyuruldu.
Korona virüs Covid-19) salgınının 4. dalgasının bugünlerde başlamasının beklendiği Polonya'da Bilim Kurulu, aşının 3. dozuna onay verdi.
Polonya Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun onayının ardından yayınladığı bildirgede, 2. dozunun üzerinden 28 gün geçmiş sağlık çalışanları, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ile gördükleri tedavi nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanan kişilerin aşının 3. dozunu yaptırabileceğini açıkladı.
Bildirgede, gördükleri tedavi nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanan kişiler ise kanser tedavisi görenler, organ nakli sonrası immunosupresif ilaç kullananlar, yüksek dozda kortikosteroid ilaç kullananlar, primer immün yetmezlik hastaları, son 2 yıl içerisinde kemik iliği nakli olanlar, HIV virüsü taşıyanlar, diyaliz hastaları şeklinde sıralandı.
Sağlık çalışanlarının yanı sıra ülke genelinde 3. doz aşıya uygun görülen kişi sayısının 220 bin olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, söz konusu kişilerden 12-17 yaş grubu için Comirnaty Pfizer/BioNtech aşısını önerdi.
AŞIYA İLGİ AZ
Son 24 saatte 797 vaka tespit edilen ülkede 14 kişi daha salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
Pandeminin başından bu yana kaydedilen vaka sayısı 2 milyon 897 bin 395'e ulaşırken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 75 bin 487 oldu.
Bugüne kadar 19 milyon 219 bin 358 kişinin aşılandığı 38 milyona yakın nüfuslu Polonya'da hükümet, vatandaşların aşıya ilgisizliği nedeniyle milyonlarca aşıyı aralarında Avustralya, Norveç, İspanya, Portekiz'in de bulunduğu çok sayıda ülkeye sattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PA son dakika: 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 polis alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 15 bin öğretmen ataması son dakika: Branş dağılımı açıklandı mı? 2021 öğretmen atama başvuruları ne zaman?
- Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş OSman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
- MSB sözleşmeli er başvuru ne zaman bitiyor? 2021 MSB KKK, DKK, HKK sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır?
- Diyanet takvimi: Mevlid Kandili ne zaman? 2021 Mevlid Kandili ayın kaçında, hangi gün idrak edilecek?
- HSK 2021 memur alımı ilanı son dakika! Hakimler ve Savcılar Kurulu memur alımı başvuru ne zaman? Şartlar...
- DGS'de ek tercih var mı? ÖSYM DGS ek tercih ne zaman? 2021 DGS ek yerleştirme ne zaman?
- Sigara içen çalışanlar dikkat! Tazminatsız işten atılma sonucunu doğuruyor! Bunu yapan yandı
- MEB tatil takvimi: 2021 Kasım ara tatil ne zaman? Okullarda yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman yapılacak?
- MEB açıkladı! Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- AKS sınav sonuçları açıklanıyor... 2021 MEB AKS sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
- TYT 140 puan tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS üniversite 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?