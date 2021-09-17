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Birleşmiş Milletler'den dünyayı korkutan açıklama! 2,7 santigrat sıcaklık artışı giden felaket bir yoldayız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Birleşmiş Milletler’den dünyayı korkutan açıklama! 2,7 santigrat sıcaklık artışı giden felaket bir yoldayız

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı son dakika açıklamasında "dünyanın 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda olduğu" uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı son dakika açıklamasında "dünyanın 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda olduğu" uyarısında bulundu.

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