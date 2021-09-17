Hollanda’da oklu saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika! Hollanda'da oklu saldırı faciası meydana geldi. Hollanda basını Tatar yayı ile yoldan geçen insanları hedef alan bir kişinin, 2 kişiyi öldürdüğünü, 1 kişiyi yaraladığını açıkladı. Olayın terör bağlantısı olup olmadığı değerlendiriliyor.
Videoda bir kişinin evinin balkonunda etraftakilere ok attığı görüldü.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Zanlı Hollanda emniyetinin operasyonu ile yaralı halde yakalandı. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Olayın terör bağlantısı olup olmadığı değerlendiriliyor.
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