Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag istifa etti

Hollanda parlamentosunda Sigrid Kaag ve Savunma Bakanı Ank Bijleveld hakkında verilen soru önergesinin görüşüldüğü oturumda, Afganistan'dan sivillerin tahliye edilmesinde geç kalındığı ve başarısız olunduğu gerekçesiyle her iki bakan kınandı.

Dışişleri Bakanı Kaag hakkındaki kınama oylamasında, 78 milletvekili "evet", 72 milletvekili "hayır" oyu verdi.