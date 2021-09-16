İtalya’da çalışanlara aşı ve sağlık kartı zorunluluğu!

Salgının 2020'nin başlarında ortaya çıkmasından bu yana covid-19 kaynaklı 130 binden fazla can kaybı yaşanan İtalya, İngiltere'den sonra Avrupa'da 2'nci en yüksek Covid-19 ölüm oranına sahip ülke konumunda. Şu ana kadar 4 milyon 623 bin 155 vaka tespit edilen ülkede salgın nedeniyle 130 bin 167 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 60 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 74'üne aşının en az bir dozu, yüzde 68'ine ise her iki dozu uygulandı.

İtalya'da sağlık vakfı Gimbe yayınladığı raporda, aşılamanın önemini vurgulayarak, şu anda hastanede olan Covid-19 hastalarının neredeyse tamamının aşısız olduğunu belirtti. Rapora göre, aşılar İtalya genelinde ölümleri yüzde 96.3, hastaneye yatışları yüzde 93.4 ve yoğun bakıma yatışları yüzde 95.7 oranında azalttı.