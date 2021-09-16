Son dakika: İran’dan tek dozluk Covid-19 aşısı Johnson & Johnson kararı
Son dakika haberi: İran İlaç ve Gıda Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Şanesaz, ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson (J&J) tarafından yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen tek dozluk aşıya kullanım izni verdiklerini duyurdu. Yurt dışından yaptırımlar nedeniyle korona virüs aşısı satın almakta zorlanan ülkede, Dini Lider Ayetullah Hamaney'in talimatıyla daha önce ABD ve İngiltere menşeli korona virüs aşılarının kullanılması yasaklanmıştı.
Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşılamalarız hız kesmeden devam ederken, İran ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'un tek dozluk Covid-19 aşısına onay verdi.
KARARI BAKAN DUYURDU
İran'da İlaç ve Gıda Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Şanesaz, ülkede tek kullanımlık iki korona virüs aşısına onay verildiğini belirterek, "ABD üretimi J&J ve Rusya tarafından geliştirilen Sputnik Light aşılarına Gıda ve İlaç Dairesi Hukuk Komisyonu tarafından ülkede kullanım onayı verildi" dedi.
"Sosyal medyada paylaşılan bazı bilgilerde ülkede sadece bir adet tek kullanımlık korona virüs aşısı olduğu belirtiliyor. Bu doğru değil. Tek dozluk Johnson & Johnson korona virüs aşısının kullanımına da izin verildi. Tek dozluk Sputnik Light aşılarının sadece İran'da kullanıldığı bilgisinin gerçekliği yok" diyen Şanesaz, İran'da çok sayıda korona virüs aşısı olduğunu ve bu konuda şeffaf olduklarını, kullanılan korona virüs aşılarının kayıt altına alındığını ifade etti.
HAMANEY ABD VE İNGİLTERE MENŞELİ COVİD-19 AŞILARINI YASAKLAMIŞTI
Yurt dışından yaptırımlar nedeniyle korona virüs aşısı satın almakta zorlanan İran, Dini Lider Ayetullah Hamaney'in talimatıyla ABD ve İngiltere menşeli korona virüs aşılarının ülkeye getirilmesine yasak getirmişti. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığına İbrahim Reisi'nin seçilmesinin ardından İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, 11 Ağustos tarihinde yaptığı konuşmada, "Korona virüs aşıları hızlı bir şekilde halka sunulmalı. Bu aşılar yerli üretim veya ithal olsalar da ülkeye getirilmelidirler" ifadelerini kullanmıştı.
83 MİLYONU NÜFUSU OLAN ÜLKEDE 40 MİLYON DOZ AŞI UYGULANDI
İran Sağlık Bakanlığı'nın ülkede devam eden aşılama programına ilişkin paylaştığı son verilere göre, 83 milyonluk nüfusa sahip İran'da bugüne kadar 27 milyon 2 bin 320 kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu, 13 milyon 299 bin 855 kişiye de ikinci dozu yapıldı. İran'da toplam 40 milyon 320 bin 175 doz aşı uygulandı.
Ülkede Sinopharm, Sputnik V, AstraZeneca ve yerli üretim COVIRAN Bereket korona virüs aşıları uygulanıyor.
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