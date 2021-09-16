Son dakika: İran’dan tek dozluk Covid-19 aşısı Johnson & Johnson kararı

"Sosyal medyada paylaşılan bazı bilgilerde ülkede sadece bir adet tek kullanımlık korona virüs aşısı olduğu belirtiliyor. Bu doğru değil. Tek dozluk Johnson & Johnson korona virüs aşısının kullanımına da izin verildi. Tek dozluk Sputnik Light aşılarının sadece İran'da kullanıldığı bilgisinin gerçekliği yok" diyen Şanesaz, İran'da çok sayıda korona virüs aşısı olduğunu ve bu konuda şeffaf olduklarını, kullanılan korona virüs aşılarının kayıt altına alındığını ifade etti.