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Türklerden etkilenen Alman Dennis Müslüman olarak ismini değiştirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.09.2021
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Türklerden etkilenen Alman Dennis Müslüman olarak ismini değiştirdi

Almanya'da yaşayan 38 yaşındaki Dennis Patrick, gurbetçi komşularını ziyaret ettiği Kayseri'de Müslüman olarak 'Deniz' ismini aldı. Deniz, "Çevremdeki Müslüman arkadaşlarımın yaşayışlarını gördüm ve onlardan etkilendim" dedi.

Dennis Patrick, Almanya'daki Türklerin yaşamlarından etkilenip Müslüman olmaya karar verdi. Kayseri'ye tatil için gelen komşularını arayan Patrick, İslam dinini yakından tanımak için yanlarına gelmek istediğini söyledi. Komşularının davetiyle 10 gün önce Kayseri'ye gelen Patrick, burada camileri ziyaret etti.

İslamiyet'i daha yakından tanımak adına araştırmalar da yapan Alman Patrick, Müslüman olmak için İl Müftülüğü'ne başvurdu.

Müftülük'te Patrick için ihtida töreni düzenlendi. Törende kelime-i şehadet getiren Dennis Patrick, Müslüman olarak 'Deniz' adını aldı.

Patrick, "Almanya'da çevremdeki Müslüman arkadaşlarımın yaşayışlarını gördüm ve onlardan etkilendim. Müslüman olmaya karar verdim" dedi.

İhtida töreni sonrasında İl Müftü Vekili Mehmet İzci, Deniz'e, Almanca Kur'an-ı Kerim meali ve İslam dinini anlatan kitap seti hediye etti.

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