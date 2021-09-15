Türklerden etkilenen Alman Dennis Müslüman olarak ismini değiştirdi

Dennis Patrick, Almanya'daki Türklerin yaşamlarından etkilenip Müslüman olmaya karar verdi. Kayseri'ye tatil için gelen komşularını arayan Patrick, İslam dinini yakından tanımak için yanlarına gelmek istediğini söyledi. Komşularının davetiyle 10 gün önce Kayseri'ye gelen Patrick, burada camileri ziyaret etti.