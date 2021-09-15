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Evlerinin önüne savaş uçağı indi! Görenler oraya koştu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.09.2021
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Evlerinin önüne savaş uçağı indi! Görenler oraya koştu

Son dakika haberine göre: Aralarındaki gerginlik yıllardır devam eden Çin ve Tayvan arka arkaya düzenledikleri askeri tatbikatlarla adeta birbirlerine göz dağı veriyor. Haber ajanslarının Tayvan'dan yolladığı son fotoğraflar dünyayı şaşkına çevirdi.

Tayvan'ın Pintung kentinde "2021 Han Kuang Askeri Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikatı bir çok gazeteci takip etti. Her yıl yapılan ve Çin-Tayvan gerginliğinde göz dağı olarak kullanılan tatbikattan bu sene gelen görüntü ise oldukça dikkat çekiciydi.

Evlerinin önüne savaş uçağı indi! Görenler oraya koştu

Tayvan'a ait savaş uçakları, ilk kez bir otoyolda acil iniş ve kalkış tatbikatı düzenlendi.

Evlerinin önüne savaş uçağı indi! Görenler oraya koştu

Tayvan Merkezi Haber Ajansına (CNA) göre, uçak pistinin hasar görmesi durumunda pilotların ve uçakların dar yola inme yeteneğini test etmek için Pingtung bölgesinde bir otoyolda ilk kez askeri uçaklar acil iniş ve kalkış tatbikatı düzenledi.

Evlerinin önüne savaş uçağı indi! Görenler oraya koştu

Tayvan ordusundan yapılan açıklamada, pilotların Pingtung Hava Üssü'ndeki uçak pistinin düşman kuvvetleri tarafından ciddi şekilde zarar görmesi durumunda 24 metre genişliğindeki yola inme yeteneklerinin test edildiği belirtildi.

Evlerinin önüne savaş uçağı indi! Görenler oraya koştu

Açıklamada ilk defa trafik ışıklarının ve kavşakların bulunduğu bir otoyolda böyle bir tatbikat yapıldığı ifade edildi.

Evlerinin önüne savaş uçağı indi! Görenler oraya koştu

Çin'in egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'a yakın sularda ağustos ayında düzenlediği askeri tatbikatlar iki ülke arasındaki gerilimi artırmıştı.

Evlerinin önüne savaş uçağı indi! Görenler oraya koştu

Çin, 17 Ağustos'ta Tayvan'ın güneyinde bir askeri tatbikat düzenlemişti.

Evlerinin önüne savaş uçağı indi! Görenler oraya koştu

28 Ağustos'ta ABD'ye ait savaş ve sahil güvenlik gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçmiş ve bu durum Çin tarafından tepki ile karşılanmıştı.

Evlerinin önüne savaş uçağı indi! Görenler oraya koştu

Tayvan 6 Eylül'de, ABD gemilerinin boğazdan geçişini provokatif bir eylem olarak tanımlayan Çin'in, 19 savaş uçağı ile Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı (ADIZ) ihlal ettiğini bildirmişti.

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