Evlerinin önüne savaş uçağı indi! Görenler oraya koştu

Tayvan'ın Pintung kentinde "2021 Han Kuang Askeri Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikatı bir çok gazeteci takip etti. Her yıl yapılan ve Çin-Tayvan gerginliğinde göz dağı olarak kullanılan tatbikattan bu sene gelen görüntü ise oldukça dikkat çekiciydi.