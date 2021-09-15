ABD'den Libya seçimlerine ilişkin açıklama: Tercih ettiğimiz aday....
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Derek Chollet, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento ve başkanlık seçimleri için tercih ettikleri bir aday olmadığını söyledi.
Başkent Trablus ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Chollet, 24 Aralık seçimlerinin "Libya'nın 10 yılda karşı karşıya olduğu en iyi fırsat" olduğunu belirterek, "ABD bu hayati süreci desteklemeye devam edecek." dedi.
Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in çıkardığı başkanlık seçimleri kanununa işaret eden Chollet, "Hukuki altyapı için yakın zamanda bir ilerleme kaydedildi. Kasımda seçim kampanyalarının başlaması için hukuki prosedürlerin tamamlanması gerekiyor. Çözüm dayatmak bizim rolümüz değil, tercih ettiğimiz bir aday da yok." diye konuştu.
"ÖNERİLEN KANUN, TARTIŞILMASI İÇİN SAĞLAM BİR TEMEL OLUŞTURUYOR"
ABD'li yetkili, Akile Salih'in TM'de oylamaya sunmadan tek taraflı olarak çıkardığı seçim kanununun meşruiyeti konusunda endişeler olduğuna yönelik sorusunu ise şöyle cevapladı:
"Önerilen kanun, tartışılması için sağlam bir temel oluşturuyor. TM ve Devlet Yüksek Konseyi vakit kaybetmeksizin ilerleme kaydetmeli. Aralık seçimleri için gerekli teknik hazırlıklar tamamlandı. Bu yüzden şimdi Libyalı liderlerin bir araya gelmesi ve hukuki altyapı konusunda anlaşma zamanı. Artık anlaşmazlıkları bir kenara bırakma ve ilerleme zamanı."
Chollet, "Libyalı liderlerden tek bir şey istiyoruz. Getirilen önerileri yok ederek yerine hiçbir şey sunmamak yerine, bu önerilere yapıcı katkıda bulunabilirler. Libyalıların adaylarını duyma hakları var." diye ekledi.
Gazeteciler, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'i bir araya getirmek için ABD'nin bir girişimde bulunup bulunmadığını da sordu. Chollet, buna karşılık şunları söyledi:
"ABD'nin ve özellikle Büyükelçi (Richard) Norland'ın, Libyalı liderleri bir araya getirmek ve ilerleme kaydetmek konusunda büyük çabaları oldu. Kimleri hangi yolla bir araya getirmeye çalıştığımız konusunda tam detay vermeyeceğim. Ancak uluslararası ortaklarımızla birlikte Libyalılara, çıkarlarını ve geleceğe bakışlarını ifade etmeleri için dışarıdan her türlü şansı sunmakta kararlıyız."
Chollet, Libya ziyareti kapsamında ABD'nin Libya Özel Temsilcisi ve Büyükelçisi Norland ile birlikte, Başkanlık Konseyi üyeleri Abdullah el-Lafi ve Musa el-Koni, Başbakan Abdulhamid Dibeybe ve Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile temaslarda bulundu.
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