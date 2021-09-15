ABD’den Libya seçimlerine ilişkin açıklama: Tercih ettiğimiz aday....

Chollet, "Libyalı liderlerden tek bir şey istiyoruz. Getirilen önerileri yok ederek yerine hiçbir şey sunmamak yerine, bu önerilere yapıcı katkıda bulunabilirler. Libyalıların adaylarını duyma hakları var." diye ekledi.

Gazeteciler, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'i bir araya getirmek için ABD'nin bir girişimde bulunup bulunmadığını da sordu. Chollet, buna karşılık şunları söyledi:

"ABD'nin ve özellikle Büyükelçi (Richard) Norland'ın, Libyalı liderleri bir araya getirmek ve ilerleme kaydetmek konusunda büyük çabaları oldu. Kimleri hangi yolla bir araya getirmeye çalıştığımız konusunda tam detay vermeyeceğim. Ancak uluslararası ortaklarımızla birlikte Libyalılara, çıkarlarını ve geleceğe bakışlarını ifade etmeleri için dışarıdan her türlü şansı sunmakta kararlıyız."

Chollet, Libya ziyareti kapsamında ABD'nin Libya Özel Temsilcisi ve Büyükelçisi Norland ile birlikte, Başkanlık Konseyi üyeleri Abdullah el-Lafi ve Musa el-Koni, Başbakan Abdulhamid Dibeybe ve Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile temaslarda bulundu.