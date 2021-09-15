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Son dakika: Dünyanın gözü Asya'da! Güney Kore'den balistik füze denemesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
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Son dakika: Dünyanın gözü Asya’da! Güney Kore’den balistik füze denemesi

Son dakika haberleri... Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ardından bir haber de Güney Kore'den geldi. Güney Kore, denizaltından balistik füze fırlatma testi gerçekleştirdi.

Güney Kore, denizaltından balistik füze fırlatma testi gerçekleştirdi. Testin başarıyla tamamlandığını söyleyen yetkililer, hedefin başarılıyla vurulduğunu açıkladı.

Denizaltından gerçekleştirilen balistik füze fırlatma testinin başarıyla sonuçlandığını aktaran yetkililer, bu hamleyle birlikte Güney Kore'nin deniz altından balistik füze fırlatan yedinci ülke konumuna eriştiğini söyledi.

KUZEY KORE'YE MİSİLLEME GELDİ

Füzenin denizaltı Ahn Chang-ho'dan su altına fırlatıldığı öğrenildi. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae, yaptığı açıklamada, füzenin hedefini başarıyla vurduğunu söyledi.

Güney Kore'nin bu ses getiren hamlesinin, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını açıklamasının hemen ardından gerçekleşmesi ise, Kuzey Kore'ye bir misilleme olarak yorumlandı.

Kuzey Kore, bu sabah saatlerinde ülkenin doğu kıyılarından iki yeni füze ateşlediğini bildirmişti. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri füze denemesini doğrularken, hiçbir gemi ya da uçağın zarar görmediğini açıkladı.

KUZEY KORE'DEN TANIMLANAMAYAN BİR FÜZE

Kuzey Kore bir kez daha füze denemeleri ile dünya gündeminde. Güney ordusuna göre, Kuzey Kore, Pyongyang'ın yeni uzun menzilli seyir füzelerini başarıyla test ettiğini söylemesinden günler sonra, geçtiğimiz saatlerde tanımlanamayan bir füze ateşledi.

Güney Kore kaynakları AFP'ye yaptığı açıklamada, nükleer silahlı Kuzey'in "Doğu Denizi'ne tanımlanamayan bir füze ateşlediğini" söyledi.

Füzenin tipi, menzili ve birden fazla başlığa ev sahipliği yapıp yapmadığı gibi detaylar füze henüz sınıflandırılamadığı için netlik kazanmış değil.

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