Son dakika: Dünyanın gözü Asya’da! Güney Kore’den balistik füze denemesi

KUZEY KORE'DEN TANIMLANAMAYAN BİR FÜZE

Kuzey Kore bir kez daha füze denemeleri ile dünya gündeminde. Güney ordusuna göre, Kuzey Kore, Pyongyang'ın yeni uzun menzilli seyir füzelerini başarıyla test ettiğini söylemesinden günler sonra, geçtiğimiz saatlerde tanımlanamayan bir füze ateşledi.

Güney Kore kaynakları AFP'ye yaptığı açıklamada, nükleer silahlı Kuzey'in "Doğu Denizi'ne tanımlanamayan bir füze ateşlediğini" söyledi.

Füzenin tipi, menzili ve birden fazla başlığa ev sahipliği yapıp yapmadığı gibi detaylar füze henüz sınıflandırılamadığı için netlik kazanmış değil.