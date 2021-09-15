ABD ve Çin arasında yeni gerginlik! Sınırlarımıza dayandı
Dünyanın küresel güçleri ABD ve Çin arasındaki anlaşmazlıklar arasına bir yenisi daha eklendi. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bir raporda Çin filosunun Alaska eyaleti sınırlarında görüldüğü belirtildi.
Çin donanmasına ait 4 savaş gemisinin, ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırları içindeki uluslararası sularda seyir faaliyetinde bulunduğu ileri sürüldü.
Global Times gazetesinin haberine göre, ABD Sahil Güvenliği 17. Bölge Birimi, 12 Eylül'de, Savunma Bakanlığının "Savunma Görsel Bilgi Dağıtım Hizmeti" (DVIDS) internet sayfasında yayımladığı raporda, güdümlü füze taşıyan kruvazör ve güdümlü füze taşıyan muhrip ile keşif ve yardımcı kuvvet gemisinden oluşan filonun, 29 ve 30 Ağustos'ta, Alaska eyaletine bağlı Aleutian Adaları açıklarında, uluslararası sularda görüldüğünü bildirdi.
RAPOR KISA SÜRE SONRA KALDIRILDI
Gemilerin, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) donanmasına ait olup olmadığının belirtilmediği rapor, kısa süre sonra internet sayfasından kaldırılırdı.
Global Times, Japon Öz Savunma Deniz Kuvvetlerinin, 24 Ağustos'ta, 4 gemiden oluşan Çin donanma filosunun, Japon Denizi'nin kuzeyindeki Soya Boğazı'ndan geçerek, Pasifik Okyanusu'nda doğuya doğru seyrettiğine ilişkin raporundan hareketle, bunun Alaska açıklarında görülen filo olduğunu ileri sürdü. Japonya Savunma Bakanlığı, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Çin donanmasına ait Nanchang ve Guiyang muhripleri ile bir ikmal ve bir keşif gemisinin Soya Boğazı'ndan geçtiğini bildirmişti.
Gazete, ABD'nin, Nanchang muhribi gibi "Tip 055" gemileri, muhrip olarak değil kruvazör olarak sınıfladığına dikkati çekerek, Japonya ve ABD'nin raporlarında bahsi geçen gemilerin, aynı filoya ait olduğunu savundu.
DVIDS raporunda, Çin donanmasına ait olduğu iddia edilen gemilerin, Alaska açıklarındaki faaliyetleri sırasında bölgedeki ABD Sahil Güvenlik gemileri Bertholf ve Kimball ile askeri gemilerin Batı Pasifik'teki seyrüsefer kurallarını düzenleyen Denizde Planlanmayan Karşılaşmalar Yönetmeliği ve Uluslararası Denizde Çarpışmaları Önleme Düzenlemelerine uygun olarak sözlü iletişimde bulunduğu bilgisinin yer aldığı iddia edildi.
Raporda ayrıca Çin donanmasına ait gemilerin daha önce de bölgede seyrettiği, 2015'te, 5 gemilik bir filonun, Aleutian Adaları'nın 12 deniz mili açığından, uluslararası hukuka uygun şekilde geçiş yaptığının kaydedildiği ileri sürüldü.
Bir ülkenin deniz ve deniz altındaki kaynaklarından özel olarak yararlanabildiği suları ifade eden Münhasır Ekonomik Bölgenin (MEB), söz konusu ülkenin kara suları dışında kalan kısmı uluslararası sular içinde kabul ediliyor. Bu yüzden savaş gemileri, uluslararası seyrüsefer kurallarına uygun olarak ilgili ülkeye haber vermeksizin seyir yapabiliyor.
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