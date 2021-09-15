Rusya’dan flaş NATO açıklaması! Diyalog kurmaya hazırız

Rus enerji şirketi Gasprom'un inşaatının tamamlandığını duyurduğu Kuzey Akım 2 projesi ile ilgili de kaygılarını dile getiren Lavrov, "Bu boru hattına saldırma girişimlerinin devam edeceğinden şüphem yok. Şimdi Alman makamlarından gerekli izinlerin alınması süreci var. Bu sürecin ise 2022'nin başlarına kadar sürmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.