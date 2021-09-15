Yunanistan’dan Suudi Arabistan’a Patriot sevkiyatı

Savunma Bakanı Panagiotopoulos ise iki ülke arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin olarak "Bu çerçevede hava kuvvetlerimize ait bir Patriot savunma sistemi, yakın gelecekte Suudi Arabistan topraklarında konuşlandırılacak ve faaliyete geçecek." ifadelerini kullanmıştı.

Dendias ise, Yunanistan'ın, Suudi Arabistan ile diplomatik ve savunma alanındaki iş birliğini güçlendirdiğini belirterek, "Bu ülkemiz için Körfez ülkeleri ile iş birliğimizde büyük bir ilerleme oluşturuyor." diye konuşmuştu.



