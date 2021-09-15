Yunanistan'dan Suudi Arabistan’a Patriot sevkiyatı
Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait bir ekibin, Suudi Arabistan’a, Patriot füze sistemlerinde kullanılan güdümlü hava savunma bataryası götürmek üzere yola çıktığı bildirildi.
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan'a teslim edilecek güdümlü hava savunma bataryasının gönderilmesi vesilesiyle yapılan törene Savunma Bakanı Nikos Panayotopoulos, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias ve Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros katıldı.
Yunan Genelkurmay Başkanı Floros, törende yaptığı konuşmada, dünya barışı ve güvenliğine katkıda bulunacağını ileri sürdüğü bu adımı tarihi bir an olarak niteledi.
Suudi Arabistan ve Yunanistan arasında son dönemde düzenlenen ortak askeri tatbikatları da hatırlatan Floros, iki ülke arasındaki iş birliğinin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da istikrar ve güvenin sağlanmasına katkıda bulunacağını savundu.
Törene katılanlar arasında Suudi Arabistan, Kuveyt ve ABD'nin Atina'daki diplomatik temsilcileri de yer aldı.
YUNANİSTAN SAVUNMA DESTEĞİ SÖZÜNÜ NİSAN 2021'DE VERMİŞTİ
Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayotopoulos'un Nisan 2021'de Suudi Arabistan'a yaptığı resmi ziyarette, iki ülke arasında güdümlü hava savunma bataryalarının Suudi Arabistan'a temin edilmesine ilişkin anlaşma imzalanmıştı.
Savunma Bakanı Panagiotopoulos ise iki ülke arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin olarak "Bu çerçevede hava kuvvetlerimize ait bir Patriot savunma sistemi, yakın gelecekte Suudi Arabistan topraklarında konuşlandırılacak ve faaliyete geçecek." ifadelerini kullanmıştı.
Dendias ise, Yunanistan'ın, Suudi Arabistan ile diplomatik ve savunma alanındaki iş birliğini güçlendirdiğini belirterek, "Bu ülkemiz için Körfez ülkeleri ile iş birliğimizde büyük bir ilerleme oluşturuyor." diye konuşmuştu.
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