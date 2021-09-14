Taliban’da iç hesaplaşma! Üst düzey iki isim ortadan kayboldu

İKİ ÜST DÜZEY İSİM ORTADAN KAYBOLDU

İki üst düzey Taliban liderinin kamuoyunun gözünden kaybolması, Afganların grubun dini lideri ve yeni başbakan yardımcısının hayatta olup olmadığını sorgulamasına neden oldu. Taliban'ın üst düzey lideri Molla Haybatullah Ahundzada, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten bir ay sonra kamuoyunda hiç görülmedi . Taliban sözcüsü ölümüyle ilgili söylentileri yalanlasa da halkın kafasındaki soru işaretleri hala duruyor.

Molla Haybatullah Ahundzada'nın ardından Taliban'ın en tanınmış yüzlerinden biri olan Molla Abdul Ghani Baradar da ortadan kayboldu. Barış görüşmelerinin kilit isimlerinden Baradar'ın sağlığıyla ilgili sorular, uzunca süre halka görünmemesinin ardından artmaya başladı.