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Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından Afganistan'a ilk uluslararası ticari uçuş yapıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.09.2021
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Taliban’ın kontrolü sağlamasının ardından Afganistan’a ilk uluslararası ticari uçuş yapıldı

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından bu ülkeye ilk uluslararası ticari uçuşu gerçekleştirdi.

PIA Sözcüsü Abdullah Hafız Ha yaptığı açıklamada, Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan Kabil'e hareket eden uçağın bir grup gazeteci ile gittiğini ve Afganistan'a ilk uluslararası ticari uçuşun gerçekleştiğini söyledi.

Han, uçağın charter olduğunu ifade ederek, Kabil'den İslamabad'a dönen uçakta ise Dünya Bankası çalışanları, uluslararası medya mensupları ve ülkeden ayrılmak isteyen yaklaşık 80 sivilin yer aldığını dile getirdi.

Han, kısa süre içinde Kabil'de uçuş hizmetlerinin başlamasını umduğunu sözlerine ekledi.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'e girmesinin ardından Afganistan'a uluslararası ticari uçuşlar durdurulmuştu.

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