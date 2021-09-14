Fransız Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour’dan küstah vaat! Müslümanları hedef aldı

Müslümanlara karşı ırkçı ve ayrılıkçı söylemlerin giderek arttığı Fransa'da, yine bir skandal yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda da İslam dünyasına ve göçmenlere duyduğu nefreti dile getirmekten çekinmeyen Fransız gazeteci Eric Zemmour, bu kez sarfettiği küstah ifadelerle Müslümanlara duyduğu nefreti milyonlar önünde tekrarladı.