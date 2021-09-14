Fransız Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour’dan küstah vaat! Müslümanları hedef aldı
Son dakika haberine göre: Fransa, 2022 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanırken, aday olması beklenen ve ülkede sık sık İslamiyet ile Müslümanları hedef alan çıkışlarıyla bilinen ırkçı gazeteci Eric Zemmour’ın skandal açıklama geldi. Zemmour, katıldığı programda seçim vaadi olarak İslami isimleri yasaklayacağını duyurdu.
Müslümanlara karşı ırkçı ve ayrılıkçı söylemlerin giderek arttığı Fransa'da, yine bir skandal yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda da İslam dünyasına ve göçmenlere duyduğu nefreti dile getirmekten çekinmeyen Fransız gazeteci Eric Zemmour, bu kez sarfettiği küstah ifadelerle Müslümanlara duyduğu nefreti milyonlar önünde tekrarladı.
"MUHAMMED İSMİNİ YASAKLAYACAĞIM"
2022 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması beklenen Zemmour, propaganda yapmak için konuk olduğu bir televizyon programında Müslümanlar hedef aldı.
Katıldığı programda seçim vaatlerinden konu açan Zemmour, Cumhurbaşkanı seçilirse ilk işinin Müslüman isimlerinin kullanılmasını engellemek olduğunu söyledi.
Ülkede İslamofobi'nin geldiği son noktayı ortaya koyan Zemmour, "Bir Fransız'ın, oğlu Muhammed'i arama hakkı olmayacak. Müslümanların yeni doğan çocuklarına Muhammed ismini vermelerini yasaklayacağız" ifadelerini kullandı.
Irkçı gazetecinin ulusal kanalda,, bir seçim vaadi olarak sarfettiği bu sözler, ülkede Müslümanlara yönelik nefret dilinin körüklendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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