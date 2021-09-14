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Son dakika | Putin'den flaş karar! Karantinaya girdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.09.2021 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021
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Son dakika | Putin’den flaş karar! Karantinaya girdi

Son dakika haberi...Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in çevresindeki isimlerde koronavirüs vakaları tespit edilmesi sonrası kendini izole etmeyi planladığını açıkladı.

Kremlin'den Putin ile ilgili flaş açıklamalar geldi. Açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'in çevresindeki isimlerde koronavirüs vakaları tespit edilmesi sonrası kendini izole etmeyi planladığı bilgisine yer verildi.

Aynı açıklamada bu kapsamda Putin'in Tacikistan ziyaretini iptal ettiği, buradaki toplantıya video konferans yolu ile katılacağının altı çizildi.

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