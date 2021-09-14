İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un annesi 79 yaşında hayatını kaybetti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un annesi Charlotte Johnson 79 yaşında hayatını kaybetti. Charlotte Johnson'a 1982 yılında Parkinson hastalığı teşhisi konmuştu. Johnson 1970'lerde Avrupa İnsan Hakları Komisyonu başkanı olan avukat James Fawcett'in kızıydı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un annesi Charlotte Johnson 79 yaşında hayatını kaybetti. Ressam olan Charlotte Johnson'un ölümünün ani bir şekilde gerçekleştiği belirtildi.
PARKINSON HASTALIĞI TEŞHİSİ KONMUŞTU
Charlotte Fawcett doğumlu, 1970'lerde Avrupa İnsan Hakları Komisyonu başkanı olan avukat James Fawcett'in kızıydı ve Charlotte Johnson'a 1982'de Parkinson hastalığı teşhisi konmuştu.