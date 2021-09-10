10 Eylül 2021, Cuma
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Afganistan'dan ilk uluslararası uçuş! Taliban altyapı çalışmalarına başladı
Afganistan'da Taliban yeni hükümeti açıkladı. Gözler, bundan sonra ülkede atılacak adımlara çevrildi. Öte yandan Hamid Karzai Havalimanı'ndan kalkan 113 yolculu uçak Doha'ya indi. Taliban altyapı çalışmalarına başladı ve Afganistan'da savaştan zarar gören şehirler temizleniyor. Ülkedeki son durumu Kabil'den Gazeteci Habibullah Kurban canlı yayında aktardı.