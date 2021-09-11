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Afganistan'da kadınlar Kabil Eğitim Üniversitesi’nde! Fotoğraflar peş peşe geldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kabil Eğitim Üniversitesi'nde kadınların yoğun katılım gösterdiği Taliban'a destek programı düzenlendi. Programdan sonra geniş güvenlik önlemleri eşliğinde yürüyüş yapan kadınlar, İslam, Afganistan ve Taliban lehine sloganlar attı.

Giriş Tarihi: 11.09.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 15:35
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Afganistan’da kadınlar Kabil Eğitim Üniversitesi’nde! Fotoğraflar peş peşe geldi

ABD'nin son askeri birliklerini 31 Ağustos'ta ülkeden çekmesiyle Taliban'ın yeniden kontrolüne geçen ülkede hayat normalleşiyor.

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Afganistan’da kadınlar Kabil Eğitim Üniversitesi’nde! Fotoğraflar peş peşe geldi

Otorite boşluğundan dolayı Orta Asya'nın güneyinde yer alan İslam ülkesinde kısa bir süreliğine kaos yaşansa da yeni yönetimle düzen yeniden kuruluyor.

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Afganistan’da kadınlar Kabil Eğitim Üniversitesi’nde! Fotoğraflar peş peşe geldi

ÜNİVERSİTEDE KADIN VE ERKEKLER PERDE İLE AYRILDI

Üniversitelerde eğitimin ilk gününde kadın ve erkekler gri bir perde ile birbirlerinden ayrıldı. Fotoğraftaki kadınların başörtüsü ve uzun cübbe giydiği görüldü.

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Afganistan’da kadınlar Kabil Eğitim Üniversitesi’nde! Fotoğraflar peş peşe geldi

Kadınlar, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden önce erkeklerden ayrı oturuyorlardı, ancak aralarında herhangi bir fiziksel ayırıcı yoktu.

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Afganistan’da kadınlar Kabil Eğitim Üniversitesi’nde! Fotoğraflar peş peşe geldi

ÜNİVERSİTELİ KADINLARDAN YOĞUN İLGİ

Gelen son görüntülerde de Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kabil Eğitim Üniversitesi'nde düzenlenen Taliban'a destek programına üniversiteli kadınların yoğun katılım gösterdiği görülüyor.