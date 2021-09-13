Ortaokul öğrencilerinden katliam hazırlığı! Evlerinden çıkanlar görenleri şoke etti

Saldırganların daha sonra intihar ettiği okul kütüphanesinde on öğrenci öldürüldü. Silah sesleri sonucu yirmi bir kişi yaralandı, okuldan kaçmaya çalışırken üç kişi daha yaralandı. Ayrıca polisle karşılıklı çatışmalar da meydana geldi. O zamana kadar, ABD tarihindeki en ölümcül okul saldırısı olarak kayıtlara geçti.