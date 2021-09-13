AB ve Yunanistan’dan büyük sahtekarlık! İşte göçmenler için alınan sözde önlem

Brüksel merkezli Euractiv haber sitesine göre, Komisyon sınırlarında temel hak ihlallerinin önlenmesine ve bunlarla ilgili iddiaların etkin bir şekilde soruşturulmasına yardımcı olmak için Atina yönetiminden hızlı bir şekilde bağımsız bir mekanizma kurmasını talep etti.

Bunun karşılığında Komisyon, Yunanistan'ın istediği ek 15,83 milyon avroluk fonu serbest bırakacağını taahhüt etti.