AB ve Yunanistan'dan büyük sahtekarlık! İşte göçmenler için alınan sözde önlem
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Yunanistan'dan, talep ettiği ek göç fonunu sağlamak için sınırındaki göçmenlerin geri itilmesini izlemek ve önlemek için "bağımsız" bir mekanizma kurmasını istedi.
Brüksel merkezli Euractiv haber sitesine göre, Komisyon sınırlarında temel hak ihlallerinin önlenmesine ve bunlarla ilgili iddiaların etkin bir şekilde soruşturulmasına yardımcı olmak için Atina yönetiminden hızlı bir şekilde bağımsız bir mekanizma kurmasını talep etti.
Bunun karşılığında Komisyon, Yunanistan'ın istediği ek 15,83 milyon avroluk fonu serbest bırakacağını taahhüt etti.
GERİ İTMELER
Yunanistan son dönemde Ege'de sığınmacı botlarını Türkiye'ye "geri itme", göçmenlere yasa dışı gözaltı ve şiddet gibi insan hakları ihlalleriyle gündeme geldi.
Birçok uluslararası medya kuruluşu, söz konusu ihlallerde AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'in de rolü bulunduğuna yönelik çok sayıda haber yayımladı.
Avrupa Parlamentosu'nda Frontex için oluşturulan inceleme grubunun 4 aylık soruşturmasının sonuçları da iddiaları teyit etmişti. AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson 24 Haziran'daki açıklamasında, raporların, Yunanistan'ın, şiddeti ve geri itmeleri sistematik olarak kullandığını gösterdiğini belirtmişti.
Komisyon da sık sık, geri itmelerle ilgili tekrarlanan raporlardan endişe duyduğunu, söz konusu eylemin AB hukukuna aykırı olduğunu vurguluyor ve her üye ülkenin sınırları için bir gözetleme prosedürü kurmasını tavsiye ediyor.
Atina hükümeti ise uluslararası basın ve sivil toplum kuruluşları tarafından ortaya konulan çok sayıda haber, rapor ve göçmenlerin tanıklıklarına rağmen bu vakaları inkar ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'e salı günü neler gelecek? 14 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...
- Masada olan masada ölür! EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?
- AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021-2022 AÖL açık lise 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
- Exxen üyelik ücreti ne kadar? Exxen reklamlı reklamsız ücretler! Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi Exxen spor paketi fiyatı!
- Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi BJK maçı canlı nereden, nasıl izlenir?
- 30.000 TL sıfır araç indirimi resmen açıklandı! Sınırlı sayıda olacak! Elinizi çabuk tutun!
- Son dakika: Jandarma bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2021'de yeni bekçi alımı olacak mı? Son durum...
- Diyanet hizmetli alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 2021 Diyanet personel alımı başvuru şartları neler?
- İSKİ Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar su kesintisi hangi mahallelerde? 14 Eylül İstanbul su kesintisi nerede olacak?
- Heyecanlı bekleyiş! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 2021 DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş! DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıklaması var mı?
- YKS ek tercihler başladı mı? 2021 YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman alınacak? 140 puan alanlar...