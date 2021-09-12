Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu havaalanına İHA saldırısı

Erbil Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, uçuşların yeniden normale döndüğünü söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, bir süre önce yaptığı açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı'na patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Saldırı sonrası güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında uçuşların askıya alındığı belirtilmişti.