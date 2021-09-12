ABD’deki hayvanat bahçesinde 13 goril koronavirüse yakalandı: Antikorlarla tedavi uygulandı

13 GORİL KORONAVİRÜSE YAKALANDI



ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta'daki hayvanat bahçesinde 13 gorilin korona virüse (Covid-19) yakalandığı bildirildi. Koronaya yakalanan goriller arasında hayvanat bahçesinin en yaşlı erkek gorili olan 60 yaşındaki Ozzie adlı gorilin de yer aldığı belirtildi.