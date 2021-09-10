Türkiye’den Arap Ligi kararlarına sert tepki

Bazı Arap Ligi ülkelerinin "kendi emel ve gündemlerini gizlemek amacıyla" Türkiye'yi hedef alan kalıplaşmış ithamlarını sürdürmelerinin dost ve kardeş Arap halkları nezdinde herhangi bir karşılığının bulunmadığının gayet iyi bilindiği vurgulanan açıklamada, "Kimseye faydası olmayan bu tutumlarda ısrar edilmesi, bölgede son dönemde atılan olumlu adımlarla da bağdaşmamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, söz konusu kararlara bazı Arap Ligi üyelerinin de karşı çıktığı veya şerh koyduklarının görüldüğü belirtilirken, şunlar kaydedildi: