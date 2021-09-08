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Son dakika: Rusya Acil Durumlar Bakanı tatbikatta hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.09.2021
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Son dakika: Rusya Acil Durumlar Bakanı tatbikatta hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in bir tatbikat esnasında hayatını kaybettiği bildirildi. 55 yaşındaki Ziniçev, 2018 yılından bu yana görevdeydi.

Ziniçev'in, Rusya'nın Krasnoyarsk federal bölgesindeki Norilsk şehrinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ziniçev'in Arktik bölgesini korumaya dönük eğitim görevi sırasında bir kişinin hayatını kurtarmaya çalışırken öldüğü aktarıldı.

55 yaşındaki Ziniçev, 2018 yılından bu yana görevdeydi.

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