Son dakika: Meksika'da 6,9 büyüklüğünde deprem! Son depremler
Son dakika haberine göre: Meksika'nın güneyinde 6,9 büyüklüğünde deprem oldu. Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin, yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7,4 büyüklüğünde olduğunu, merkez üssünün Guerero eyaletine bağlı Pueblo Madero kenti olduğunu duyurdu.
Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
SON DEPREMLER
2.7 63 km NNW of Yakutat, Alaska 2021-09-08 05:32:37 (UTC+03:00) 4.2 km
4.9 258 km ESE of Ust'-Kamchatsk Staryy, Russia 2021-09-08 05:28:33 (UTC+03:00) 28.1 km
2.8 99 km W of Akhiok, Alaska 2021-09-08 05:26:02 (UTC+03:00) 11.7 km
3.1 16 km NNW of Willow, Alaska 2021-09-08 05:21:58 (UTC+03:00)
29.0 km 4.9 1 km WNW of Kilómetro 30, Mexico 2021-09-08 05:18:03 (UTC+03:00) 10.0 km
7.0 Acapulco, Mexico 2021-09-08 04:47:48 (UTC+03:00) 20.0 km
5.0 17 km SSE of Mandráki, Greece 2021-09-08 04:40:02 (UTC+03:00) 10.7 km
4.6 Pagan region, Northern Mariana Islands 2021-09-08 04:33:28 (UTC+03:00) 143.5 km
3.0 14 km ESE of Susitna, Alaska 2021-09-08 03:57:24 (UTC+03:00) 61.9 km
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