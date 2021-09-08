Son dakika: 18 Aralık'ta yola çıkıyor! Uzayda görev değişimi
Dünya kamuoyunun merakla beklediği uzaydaki devir teslim başlıyor. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması planlanan yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nu 18 Aralık’ta fırlatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
NASA, Webb olarak anılan projenin testlerini başarıyla tamamlamasının ardından, uzay fırlatma hizmeti sunan uluslararası Arienspace şirketiyle birlikte teleskobu fırlatma tarihini belirlediklerini duyurdu.
NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 18 Aralık'ta Güney Amerika'nın kuzey batı kıyısında bulunan Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Üssü'nden, ESA'nın kargo roketi Ariane 5 ile uzaya gönderilecek.
NASA, teleskobun California Redondo Beach'te son konfigürasyonlarının yapıldığını ve teleskobu uzaya taşıyacak Ariane 5 roketinin Fransız Guyanası'na ulaştığını duyurdu.
James Webb Teleskobu, sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde güneş sisteminden, görüntülenebilir en uzak galaksilere kadar evrenin tarihinin tüm aşamalarını inceleyebilecek.
Teleskobun daha önce 2019'da yapılması planlanan fırlatılışı, bazı yapım hataları nedeniyle 2021'e ertelenmişti.
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