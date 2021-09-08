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Afganistan'dan neden kaçtı? Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ilk kez açıkladı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.09.2021
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Afganistan’dan neden kaçtı? Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ilk kez açıkladı!

Son dakika haberleri... Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele almasından hemen sonra Afganistan'ı terk eden Eşref Gani ülkeyi terk etmesinin nedenini açıkladı. Kabil’de kalmasının 1990’lı yıllarda sokaklarda yaşanan çatışmaların tekrar etmesinden korktuğu için ülkeden ayrıldığını belirten Gani kendi yönetiminin sonunun kendisinden öncekilerle benzer şekilde sonuçlandığı için Afgan halkından özür diledi. İşte detaylar...

Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele almasından hemen sonra Afganistan'ı terk eden Eşref Gani kaçışısın sebebini açıkladı.

"90'LI YILLARDAKİ ÇATIŞMALAR TEKRAR YAŞANMASIN"
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında Afganistan'ı neden aniden terk ettiğini açıklayarak Kabil'de kalmasının 1990'lı yıllarda sokaklarda yaşanan çatışmaların tekrar etmesinden korktuğu için ülkeden ayrıldığını belirtti.

TEK YOL BUYDU
Eşref Gani açıklamasında ülkeyi terk emenin hayatının en zor kararı olduğunu belirterek Kabil'i ve 6 milyon vatandaşını korumak için bunun tek yol olduğuna inandığını ifade etti.

ÖZÜR DİLEDİ
Gani beraberinde Afgan halkına ait olan milyon dolarlarla birlikte kaçtığı iddialarını yalanladı. Eşref Gani, Birleşmiş Milletler'in veya diğer bağımsız denetleme kurumların gözetiminde finansal soruşturmaya açık olduğunu belirtti. Ayrıca Gani, açıklamasında kendi yönetiminin sonunun kendisinden öncekilerle benzer şekilde sonuçlandığı için Afgan halkından özür diledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani böyle kaçmış! AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI EŞREF GANİ BÖYLE KAÇMIŞ!

ÜLKEYİ TERK EDİŞİ KAMERALARA YANSIMIŞTI
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesiyle istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkesini terk ettiği anlara dair görüntüler ortaya çıkmıştı.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken; Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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