Taliban’dan flaş Türkiye ve Katar açıklaması! Kabil’de basın toplantısı

"HALKIMIZ EMİN OLSUN EKONOMİYİ TOPARLAYACAĞIZ"

Halkımızın açlık ve işle alakalı sıkıntı ve çekinceleri var. Biz özellikle güvenliği sağladıktan sonra ülkemizin gıda, ekonomi ve fiyatlarla ilgili her türlü çalışmayı yapacağız. Özellikle memleketimizin tüccarları var. Tüm sermayesini memleketine adayan vatandaşlarımız var. Diğer tüccarları da yatırım yapmaları için buraya davet ediyoruz. Halkımız emin olsunlar ekonomiyi toparlayacağız.