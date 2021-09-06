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Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife: Türkiye ile ilişkiler ileri düzeyde

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife: Türkiye ile ilişkiler ileri düzeyde

Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi Esin Çakıl'ı kabul eden Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife "Türkiye ile ilişkilerin ileri düzeyde olduğunu ve iş birliğinin geliştiğini" söyledi.

Bahreyn resmi haber ajansının haberine göre, Al Halife, Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi Esin Çakıl'ı kabul etti.

Al Halife ile büyükelçi Çakıl, görüşmede iki kardeş ülke arasındaki iyi ve yakın ilişkilerin seyrini gözden geçirdi.

Görüşmede, Al Halife, ilişkilerin ulaştığı ileri düzey ve tüm alanlardaki iş birliğinin gelişmesine dikkati çekti.

Bahreyn Kralı, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmesine verdiği önemden dolayı Büyükelçi Çakıl'a teşekkür etti.

Büyükelçi Çakıl da Bahreyn Kralı Al Halife'nin tüm alanlardaki seçkin ilişkilere gösterdiği özenden dolayı teşekkür ve takdirlerini sundu.

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