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Plajda tüp patladı! Korkunç olay ise güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 05.09.2021
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Plajda tüp patladı! Korkunç olay ise güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı

Lübnan’ın Saida kentindeki Ghazieh Plajı'nda tüp patlaması sonucu 7 kişi yaralandı. Patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Lübnan'ın Saida kentinde yer alan ünlü Ghazieh Plajı'ndaki bir dinlenme tesisinde tüp patladı.

Patlama sonucu 7 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle dinlenme tesisinde çıkan yangın olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri tarafından söndürülürken, patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Plajda tüp patladı! O anlar kamerada PLAJDA TÜP PATLADI! O ANLAR KAMERADA

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