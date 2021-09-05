05 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Afganistan’da kadınlar Taliban’ın açıklamalarını protesto etmek için sokağa döküldü

Afganistan’da kadınlar Taliban’ın açıklamalarını protesto etmek için sokağa döküldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.09.2021 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021
ABONE OL
Afganistan’da kadınlar Taliban’ın açıklamalarını protesto etmek için sokağa döküldü

Afganistan’ın çeşitli şehirlerinde kadınlar sokağa çıktı. Ülkede idareyi ele geçiren Taliban’ın açıklamaları protesto edilirken  “Hükümette kadınlara da yer verin”, "Tek cinsiyetli hükümet kabul edilemez" sloganları yükseldi.

Afganistan'da Taliban'ın ülke idaresini ele geçirmesinin ardından kadınlar ile ilgili yaptığı açıklamalar ülkede yaşayan kadınları tedirgin ediyor. Afganistan'ın pek çok kentinde kadınlar sokaklara çıkarak Taliban yönetimini protesto ediyor. Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından kurulacak yeni hükümette kadınlara da yer verilmesi başta olmak üzere hak ve özgürlükleri için gösteriler düzenliyor.

"TEK CİNSİYETLİ HÜKÜMET KABUL EDİLEMEZ"

Kabil'de Pul Mahmud Han Kavşağı civarında toplanan kadınlar, "İşimizi geri verin, sadaka istemiyoruz", "Tek cinsiyetli hükümet kabul edilemez", "Taliban insan hakları ihlalidir", "Taliban, kadın hakları olmadan meşruiyetiniz yok", "Cesuruz, kararlıyız", "Uluslararası toplum neredesiniz" sloganları atarak sloganlar eşliğinde Savunma Bakanlığı binası önüne yürüdü.

TALİBAN GÜÇLERİNDEN KADINLARA MÜDAHALE

Savunma Bakanlığına yürüyen kadınlar öldürülen kadınları anmak için bakanlık önüne çiçek bırakıp, Kur'an-ı Kerim okudu. Saçlarının yarısını dışarda bırakan eşarplar takan, boyunlarına mor şallar bağlayan Afgan kadınlara Taliban güçleri müdahale etti.

TALİBAN GAZETECİLERİ DARP ETTİ

Kadınlara silah çeken Taliban askerleri, kadınların ellerindeki dövizleri yırttı, bazı kadınları darp etti. Kadınların bulunduğu gruba gaz bombası atan Taliban askerleri havaya ateş etti. Taliban birlikleri bazı gazetecileri de darp etti.

Kabil'in Kadın Hakları Harekatı kurucusu Gösteride konuşan kadın hakları aktivisti Nuriye Afgan, Afganistan'daki tüm kadınlara cesur olmaları çağrısı yaptı. Nuriye Afgan, "Taliban'ın önde gelen isimlerinin kabinede kadınlara yer verilmeyeceğini" söyledi.

"BİZİ EVDE TUTAMAZSINIZ"

Biz bugün tüm Afgan kadınların hakları ve özgürlüğü için buradayız. Taliban'a, 'hükümet kadınsız olmaz, kadın olmazsa sizi tanımıyoruz' demek için toplandık. "Biz hukuk okuduk, tıp okuduk, maliye, iktisat okuduk. Bizi evde tutamazsınız. Özgürlüğümüzü, haklarımızı, işimizi istiyoruz" diye konuştu

DÜNYAYA ÇAĞRI

Eylem katılan isimlerden biri olan Behnaz Haydari, "Ben İran'da uluslararası ilişkiler okudum. Afganistan'a hizmet etmek istiyorum. Kendi vatanımda yaşamak istiyorum ama burada evde oturmak istemiyorum. Taliban yönetimi ele geçirdikten sonra kadın hakları hakkında yaptıkları açıklamaları doğru bulmuyoruz.

Bugün diğer kadın arkadaşlarımızla birlikte hak ve eşitlik istediğimizi Taliban yönetimine haykırmak istiyoruz. Taliban'dan korkmuyorum. Tüm dünya kadınlarından da Afgan kadınlarının haklı mücadelesine destek vermelerini bekliyoruz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA