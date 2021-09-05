Afganistan’da kadınlar Taliban’ın açıklamalarını protesto etmek için sokağa döküldü

DÜNYAYA ÇAĞRI

Eylem katılan isimlerden biri olan Behnaz Haydari, "Ben İran'da uluslararası ilişkiler okudum. Afganistan'a hizmet etmek istiyorum. Kendi vatanımda yaşamak istiyorum ama burada evde oturmak istemiyorum. Taliban yönetimi ele geçirdikten sonra kadın hakları hakkında yaptıkları açıklamaları doğru bulmuyoruz.

Bugün diğer kadın arkadaşlarımızla birlikte hak ve eşitlik istediğimizi Taliban yönetimine haykırmak istiyoruz. Taliban'dan korkmuyorum. Tüm dünya kadınlarından da Afgan kadınlarının haklı mücadelesine destek vermelerini bekliyoruz" dedi.