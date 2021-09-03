A Haber sıcak bölgede! Taliban kontrolünde olmayan son vilayet Pencşir'i ele geçirdi | İşte ilk görüntüler

Afganistan'da Taliban'a karşı direnişin son kalesi olarak gösterilen Pencşir vilayetinde kontrolün Taliban'a geçtiği iddia edildi. Taliban güçleri, başkent Kabil'de havaya ateş açarak kutlama yaptı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali canlı yayında sıcak bölgedeki son durumu anlattı.

Afganistan'da yönetimin el değiştirmesinin ardından başlayan çalkantılı süreç devam ediyor. Taliban, Afganistan'da tam hakimiyet için son kale Pencşir'i kuşatmıştı.

KONTROL ELE GEÇİRİLDİ

Gelen son dakika haberine göre; Kabil'in 150 km kuzeydoğusunda bulunan ve Taliban kuvvetleri ile direnişçiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Pençşir vilayetinin, Taliban'ın kontrolüne geçtiği öne sürüldü. Böylece Taliban Afganistan genelinde tam hakimiyet sağladı.

TALİBAN, KUTLAMA YAPIYOR

Taliban'ın Pencşir vilayetinin Peryan ilçesini ele geçirdiği yönündeki bilgilerin ardından Taliban mensupları Kabil'de havaya ateş açarak kutlama yaptı.

Taliban kaynakları, Pencşir'i ele geçirdiklerini ve ülkenin komutanlarından Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'unPencşir'den Tacikistan'a kaçtığını iddia etti.