03 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'den flaş Pencşir açıklaması: Askeri operasyon sona ermiştir

ABD'den flaş Pencşir açıklaması: Askeri operasyon sona ermiştir

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 03.09.2021
ABONE OL
ABD’den flaş Pencşir açıklaması: Askeri operasyon sona ermiştir

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü (Pentagon) John Kirby, Amerikan ordusunun Pencşir vilayetinde Taliban hakimiyetine direnen yerel güçlere destek verip vermeyeceğine ilişkin bir soruya, "ABD'nin Afganistan'daki askeri operasyonu sona ermiştir." yanıtını verdi

Günlük basın toplantısında Afganistan'dan çekilmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kirby, "Afganistan'ın tekrar (terör grupları için) güvenli bir liman haline gelmemesi için kan ve bir hazine harcadık ve bu süreçte Afgan kuvvetlerinin sahada yetenek ve yetkinliğinin oluşturulmasına yardımcı olduk ancak açıkçası kimse onların savaşmayacaklarını tahmin edemezdi." dedi.

"ASKERİ OPERASYON SONA ERMİŞTİR"

Pencşir vilayetinde yerel gruplarla Taliban arasındaki çatışmalarda, Taliban'a karşı Pencşir'deki grupları destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin bir soruya Kirby, "ABD'nin Afganistan'daki askeri operasyonu sona ermiştir." yanıtını vererek buradaki çatışmalara müdahil olmayacaklarını ima etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA