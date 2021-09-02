AKINCI TİHA endişe yarattı! Yunanistan panik halinde...

AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın Teslimat ve Mezuniyet Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Çorlu'da bulunan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmişti.