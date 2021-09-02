AKINCI TİHA endişe yarattı! Yunanistan panik halinde...
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sistemleri gururlandırmaya devam ederken Yunanistan'da panik havası esiyor. İHA ve SİHA'lardan sonra ilk AKINCI TİHA'nın da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi Atina'da endişe yarattı.
İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştiren Bayraktar AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerine ilk teslimatı 29 Ağustos'ta yapılan törenle tamamlanmıştı.
AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın Teslimat ve Mezuniyet Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Çorlu'da bulunan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmişti.
Envantere giren ilk Bayraktar AKINCI TİHA, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'e teslim edilmişti. Haluk Bayraktar, teslimatın ardından AKINCI'nın maketini Başkan Erdoğan'a takdim edilmişti.
YUNANİSTAN'DA TİHA KORKUSU
Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Türkiye'de üretilen insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) sonra, ilk Akıncı TİHA'nın (taarruzi insansız hava aracı) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi, Atina'da endişe yarattı.
"Akıncı'nın fevkâlâde imkânları var. Tüm İHA'lardan daha yükseğe uçabiliyor, yaklaşık 25 saat havada kalabiliyor ve 1.3 ton ağırlığında bombalar taşıyabiliyor" diyen Ta Nea gazetesi, Yunan kurmayların son yıllarda Türk savunma sanayisindeki tüm adımları dikkatle izlediklerini belirtti.
Gazete, Yunan Kara Kuvvetleri'nde 2002'de satın alınan, Fransız yapımı Sperwere tipi eski model 8 adet İHA'nın modernizasyonunun kararlaştırıldığını, deniz kuvvetlerine de küçük İHA satın alımının planlandığını kaydetti.
Yunanistan'da ayrıca Larisa hava üssünde konuşlandırılan, 1982 ve 2005 Yunan yapımı, 6 adet Pegasus tipi yine eski model İHA bulunuyor.
Yunanistan, bu yıl İsrail'den de 40 milyon Euro karşılığında 3 yıllığına 2 adet Heron Mk21 tipi İHA'yı da Ege'de İskiri (Skiros) adasına konuşlandırdı. Türk İHA'ları, Yunan savunma sisteminde önemli sorun yarattı.
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